Черчесов не собирается уходить в отставку после неудачи на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов собирается и дальше работать с командой. Наставник хотел бы довести сборную до чемпионата мира-2022, то есть срока окончания своего контракта.

Черчесов на базе в Новогорске заявил футболистам, что ждёт с ними встречи в сентябре. Тогда команда проведёт отборочные матчи против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

По сведениям "СЭ", Черчесов не будет писать заявления об отставке по собственному желанию. Встречи с руководством Российского футбольного союза (РФС) пока не было.

Сборная России заняла четвёртое место в группе В Евро-2020. Команда победила Финляндию (1:0), но проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

После неудачи на Евро-2020 в СМИ и среди болельщиков звучат призывы уволить Черчесова и назначить нового тренера.