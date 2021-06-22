Малинкович предложил конфисковать всё имущество Черчесова

Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил, что в провале сборной на Евро-2020 виноват главный тренер Станислав Черчесов. Политик предложил вернуть для игроков систему, в которой зарплату получают талонами на еду.

Малинковичу не понравилось, как себя повёл Черчесов после игры со сборной Дании (1:4). По его словам, тренера нужно "выгнать без пенсии".

"Ладно бы, если Черчесов сказал, что обосрался, все плохо и стал бы вены резать — все бы поняли… По хорошему, нужно еще конфисковать все имущество… Кремль должен вызвать Черчесова и сорвать с него все погоны, медали и звания", — приводит "СЭ" слова Малинковича.

Сборная России заняла четвёртое место в группе. Команда на Евро-2020 обыграла Финляндию (1:0), но проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Ранее Pravda. Ru сообщала, что сборная России заработала на Евро-2020 почти 11 млн евро.