Сборная России на Евро-2020 заработала для РФС 10,75 млн евро. Сумма будет перечислена от УЕФА после завершения турнира.
Всего фонд турнира составляет 371 млн евро. В групповом турнире максимально можно заработать 13,75 млн, что сделала сборная Бельгии, одержав три победы.
Кроме того, команды получают призовые за участие в плей-офф:
Таким образом, максимально на Евро-2020 команда может заработать 34 млн евро для своей федерации.
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