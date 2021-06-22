Стало известно, сколько россияне заработали на Евро-2020

Сборная России на Евро-2020 заработала для РФС 10,75 млн евро. Сумма будет перечислена от УЕФА после завершения турнира.

За участие в Евро-2020 сборная России получила 9,25 млн евро.

За победу над Финляндией сборная России заработала 1,5 млн евро.

Всего фонд турнира составляет 371 млн евро. В групповом турнире максимально можно заработать 13,75 млн, что сделала сборная Бельгии, одержав три победы.

Кроме того, команды получают призовые за участие в плей-офф:

выход в 1/8 финала - 2 млн евро;

выход в 1/4 финала - ещё 3,25 млн евро;

выход в 1/2 финала - ещё 5 млн евро;

финалист получит ещё 7 млн, а победитель - 10 млн.

Таким образом, максимально на Евро-2020 команда может заработать 34 млн евро для своей федерации.