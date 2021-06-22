Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко и комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев поспорили из-за вылета команды с Евро-2020. После матча с Данией (1:4) журналист в прямом эфире заявил, что в команде нужны изменения.
"Нашему футболу нужны реформы… Мы получили по носу ещё и ещё. Мы проиграли вдрызг. Ещё нам нужен новый тренер", — заявил Губерниев.
Павлюченко отреагировал в Instagram. Он заявил, что Губерниеву, который специализируется на биатлоне и лыжных гонках, не стоит лезть в футбол.
"Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт! Прошу тебя, не лезь в футбол, пожалуйста. Там и без тебя разберутся", — написал Павлюченко.
Губерниев на это заявил, что Павлюченко не обучен элементарным норма вежливости, потому что не ходил в школу.
"Чувак, ты кто" — это что за обращение? Теперь для меня Роман Павлюченко — это символ тупизны, хамства и бескультурья", — приводит "СЭ" слова Губерниева.
Комментатор добавил, что ему грустно, когда подобным образом поступают известные футболисты.
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