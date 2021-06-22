Губерниев и Павлюченко разругались из-за провала сборной России на Евро-2020

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко и комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев поспорили из-за вылета команды с Евро-2020. После матча с Данией (1:4) журналист в прямом эфире заявил, что в команде нужны изменения.

"Нашему футболу нужны реформы… Мы получили по носу ещё и ещё. Мы проиграли вдрызг. Ещё нам нужен новый тренер", — заявил Губерниев.

Павлюченко отреагировал в Instagram. Он заявил, что Губерниеву, который специализируется на биатлоне и лыжных гонках, не стоит лезть в футбол.

"Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт! Прошу тебя, не лезь в футбол, пожалуйста. Там и без тебя разберутся", — написал Павлюченко.

Губерниев на это заявил, что Павлюченко не обучен элементарным норма вежливости, потому что не ходил в школу.

"Чувак, ты кто" — это что за обращение? Теперь для меня Роман Павлюченко — это символ тупизны, хамства и бескультурья", — приводит "СЭ" слова Губерниева.

Комментатор добавил, что ему грустно, когда подобным образом поступают известные футболисты.