EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Уверены в белорусском народе: Пекин высказался о санкциях ЕС по РБ
Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Рассекречен пол будущего ребёнка Авербуха и Арзамасовой
Киев подписал ещё один меморандум с Лондоном
Пользователи ОК больше всего обсуждают Черчесова и Дзюбу
Поле брани: зачем Trump Organization судится с властями Нью-Йорка
В Кремле и Госдуме отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020
Фиксировать и разбираться: глава Сахалина высказался о принудительной вакцинации
Накрыло: в WSJ объяснили, почему в Европе растут цены на газ

Губерниев и Павлюченко разругались из-за провала сборной России на Евро-2020

Спорт » Командные виды » Футбол

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко и комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев поспорили из-за вылета команды с Евро-2020. После матча с Данией (1:4) журналист в прямом эфире заявил, что в команде нужны изменения.

Губерниев и Павлюченко разругались из-за провала сборной России на Евро-2020

"Нашему футболу нужны реформы… Мы получили по носу ещё и ещё. Мы проиграли вдрызг. Ещё нам нужен новый тренер", — заявил Губерниев.

Павлюченко отреагировал в Instagram. Он заявил, что Губерниеву, который специализируется на биатлоне и лыжных гонках, не стоит лезть в футбол.

"Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт! Прошу тебя, не лезь в футбол, пожалуйста. Там и без тебя разберутся", — написал Павлюченко.

Губерниев на это заявил, что Павлюченко не обучен элементарным норма вежливости, потому что не ходил в школу.

"Чувак, ты кто" — это что за обращение? Теперь для меня Роман Павлюченко — это символ тупизны, хамства и бескультурья", — приводит "СЭ" слова Губерниева.

Комментатор добавил, что ему грустно, когда подобным образом поступают известные футболисты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Стало известно, сколько россияне заработали на Евро-2020
К чему приведет оправдание нацизма
В Москве зафиксировали суточный максимум летальных исходов от COVID-19
Как Петросян и Брухунова отдыхают на Мальдивах
Уверены в белорусском народе: Пекин высказался о санкциях ЕС по РБ
Губерниев и Павлюченко разругались из-за провала сборной России на Евро-2020
Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Рассекречен пол будущего ребёнка Авербуха и Арзамасовой
Уткин назвал возможного сменщика Черчесова в сборной России
Киев подписал ещё один меморандум с Лондоном
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Хвост страшнее самого события": супруга Жигунова о наводнении в Ялте

Актёр Сергей Жигунов с женой оказались в Ялте в тот момент, когда на город обрушился сильнейший потоп. Супруги уверены, что последствия наводнения могут быть более серьёзными, чем эпидемия коронавируса.

"Хвост страшнее самого события": супруга Жигунова о наводнении в Ялте
В Раде назвали размер долга каждого украинца
Экономика и бизнес
В Раде назвали размер долга каждого украинца
Российский шоу-бизнес
"Ни дня не работала": Людмила Порывай раскрыла размер своей пенсии в США
Экономика и бизнес
В Deutsche Bank нашли "бомбу" от США для мировой экономики
Василий Амирджанов В России предложили легализовать порнографию Василий Амирджанов Усам Оздемиров Вашингтонские бюрократы не прониклись духом Женевы Усам Оздемиров Игорь Буккер Кто будет следующей парой Адам и Ева Игорь Буккер
Экономика и бизнес
Опасна ли для России "экономическая бомба" США: мнение эксперта
Здоровье
Почему россияне не прививаются от коронавируса
Возмутительная провокация: в КПРФ прокомментировали "уход" Зюганова
Политика. Новости и аналитика
Возмутительная провокация: в КПРФ прокомментировали "уход" Зюганова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников