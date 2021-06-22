Блогер Василий Уткин отметил, что сборной России необходимы изменения в тренерском штабе. По его мнению, Станислав Черчесов не смог выстроить игру в команде.
"А где у сборной план "Б"? А в чём вообще заключался план "А"? Как мы собирались играть со сборной Бельгии? Что мы показали в игре с Финляндией?
Нельзя отдавать сборную в руки человеку, который не воспринимает критику. Который уверен, что он сам точно знает, как нужно строить игру и никому об этом не рассказывает", — заявил Уткин на своём канале в YouTube.
Также Уткин считает, что заменить Черчесов в сборной России может бывший тренер "Спартака" Доменико Тедеско.
"И как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско", — написал Уткин в Telegram.
Сборная России на Евро-2020 проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), обыграв Финляндию (1:0). В группе команда заняла четвёртое место.
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