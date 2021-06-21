Сборная России вылетела с чемпионата Европы по футболу, проиграв датчанам с разгромным счётом 4:1. Автором единственного гола у россиян стал Артём Дзюба.
В понедельник, 21 июня, на стадионе Копенгагена состоялась третья игра группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании. Уже на разминке перед стартом матча наших футболистов освистали с датских трибун. На 38-й минуте счёт в пользу датчан открыл Миккель Дамсгаард. Датские болельщики поддержали своего футболиста, забросав вратаря российской сборной Матвея Сафонова стаканами с пивом.
На 59-й минуте отличился Юссуф Поульсен. При счёте 0:2 Артём Дзюба реализовал пенальти на 70-й минуте, но затем в ворота российской сборной влетели ещё два гола за три минуты: забили Андреас Кристенсен (79) и Йоаким Меле (82). По итогам матча Россия оказалась на последнем месте в группе В, набрав всего 3 очка.
"Хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил, мы очень виноваты. А тем, кто об этом мечтали, — наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. Наверное, вы будете правы", — прокомментировал поражение команды Артём Дзюба в эфире "Матч ТВ".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Актёр Сергей Жигунов с женой оказались в Ялте в тот момент, когда на город обрушился сильнейший потоп. Супруги уверены, что последствия наводнения могут быть более серьёзными, чем эпидемия коронавируса.