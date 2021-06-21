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Сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020

Спорт » Командные виды » Футбол

Сборная России вылетела с чемпионата Европы по футболу, проиграв датчанам с разгромным счётом 4:1. Автором единственного гола у россиян стал Артём Дзюба.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020

В понедельник, 21 июня, на стадионе Копенгагена состоялась третья игра группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании. Уже на разминке перед стартом матча наших футболистов освистали с датских трибун. На 38-й минуте счёт в пользу датчан открыл Миккель Дамсгаард. Датские болельщики поддержали своего футболиста, забросав вратаря российской сборной Матвея Сафонова стаканами с пивом.

На 59-й минуте отличился Юссуф Поульсен. При счёте 0:2 Артём Дзюба реализовал пенальти на 70-й минуте, но затем в ворота российской сборной влетели ещё два гола за три минуты: забили Андреас Кристенсен (79) и Йоаким Меле (82). По итогам матча Россия оказалась на последнем месте в группе В, набрав всего 3 очка.

"Хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил, мы очень виноваты. А тем, кто об этом мечтали, — наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. Наверное, вы будете правы", — прокомментировал поражение команды Артём Дзюба в эфире "Матч ТВ".

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Лучшие голы сборной России по футболу ЕВРО - 2012
Автор: Людмила Черткова
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