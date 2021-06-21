Российский арбитр Карсёв получил второе назначение на матч Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасёв возглавит бригаду арбитров на матче группового этапа Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. Помощниками на этой игре выступят Максим Гаврилин и Игорь Демешко, сообщает пресс-служба УЕФА.

Игра Германия - Венгрия состоится в Мюнхене 23 июня и начнётся в 22.00 мск.

Сборная Германии набрала три очка и идёт на втором месте в группе F. Венгрия с одним очком занимает последнее место в квартете.

Карасёв во втором туре обслуживал матч Италия - Швейцария (3:0).

В первый игровой день он выступал резервным арбитром на игре Австрия - Северная Македония (3:1).

Ранее Карасёв работал на чемпионате мира-2018. Он обслужил матч Австралия - Перу (0:2).