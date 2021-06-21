Российский арбитр Сергей Карасёв возглавит бригаду арбитров на матче группового этапа Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. Помощниками на этой игре выступят Максим Гаврилин и Игорь Демешко, сообщает пресс-служба УЕФА.
Игра Германия - Венгрия состоится в Мюнхене 23 июня и начнётся в 22.00 мск.
Сборная Германии набрала три очка и идёт на втором месте в группе F. Венгрия с одним очком занимает последнее место в квартете.
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