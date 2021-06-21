Президент международной федерации World Athletics Себастьян Коу рассказал, как организация собирается потратить штрафы, которыми была наказана Россия. На каждом из чемпионатов мира — в 2022 году в Юджине и в 2023 году в Будапеште — на призовые легкоатлетов дополнительно выделят по $1 млн.
"Я заинтересован, чтобы эти деньги пошли в руки чистых спортсменов. Не хочу переводить их в резерв. Я решил, что их нужно использовать по назначению", — приводит France24 слова Коу.
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ранее выплатила $6,31 млн штрафа по итогам допингового скандала. Перевод этой суммы стал одним из условий возобновления выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.
Череда допинговых скандалов, кроме штрафа, привела к тому, что участие в крупных международных соревнованиях смогут принять не более десяти российских легкоатлетов. Правило распространяется в том числе на Олимпийские игры в Токио.
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