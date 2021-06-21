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Призовые для легкоатлетов увеличат за счёт штрафов России

Спорт

Президент международной федерации World Athletics Себастьян Коу рассказал, как организация собирается потратить штрафы, которыми была наказана Россия. На каждом из чемпионатов мира — в 2022 году в Юджине и в 2023 году в Будапеште — на призовые легкоатлетов дополнительно выделят по $1 млн.

Призовые для легкоатлетов увеличат за счёт штрафов России

"Я заинтересован, чтобы эти деньги пошли в руки чистых спортсменов. Не хочу переводить их в резерв. Я решил, что их нужно использовать по назначению", — приводит France24 слова Коу.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ранее выплатила $6,31 млн штрафа по итогам допингового скандала. Перевод этой суммы стал одним из условий возобновления выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.

Череда допинговых скандалов, кроме штрафа, привела к тому, что участие в крупных международных соревнованиях смогут принять не более десяти российских легкоатлетов. Правило распространяется в том числе на Олимпийские игры в Токио.

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Автор: Артём Пермяков
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