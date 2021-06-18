Участники Евро-2020 продолжают попадать в курьёзные ситуации из-за бутылок Coca-Cola, которые стоят на их столах во время пресс-конференций. После Криштиану Роналду и ряда других игроков внимание на себя обратил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
На видео попал способ, которым Черчесов открывает бутылки с газировкой. Официальный аккаунт в Евро-2020 опубликовал ролик, на котором талисман турнира Скиллзи показал тренеру, как на самом деле нужно открывать бутылки.
Ранее Криштиану Роналду отодвинул бутылки с колой от себя и заявил, что пить нужно воду. Его примеру последовали другие игроки, после чего УЕФА запретил футболистам так поступать.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами