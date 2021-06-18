На Евро-2020 высмеяли Черчесова из-за способа открывания бутылок

Участники Евро-2020 продолжают попадать в курьёзные ситуации из-за бутылок Coca-Cola, которые стоят на их столах во время пресс-конференций. После Криштиану Роналду и ряда других игроков внимание на себя обратил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

На видео попал способ, которым Черчесов открывает бутылки с газировкой. Официальный аккаунт в Евро-2020 опубликовал ролик, на котором талисман турнира Скиллзи показал тренеру, как на самом деле нужно открывать бутылки.

Ранее Криштиану Роналду отодвинул бутылки с колой от себя и заявил, что пить нужно воду. Его примеру последовали другие игроки, после чего УЕФА запретил футболистам так поступать.