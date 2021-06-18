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УЕФА предупредил Джонсона о возможном переносе финала Евро-2020 из Лондона

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА планирует перенести финал Евро-2020 из Лондона в Будапешт. В организации хотят видеть на решающем матче турнира полную заполняемость стадиона, что возможно только в Венгрии.

УЕФА предупредил Джонсона о возможном переносе финала Евро-2020 из Лондона

Страна проводит самую удачную в Европе вакцинацию от COVID-19. На данный момент привиты две трети населения государства.

Власти Венгрии разрешили заполнить стадион в Будапеште на 100%, из-за чего на матче Венгрия — Португалия присутствовало более 60 тыс. зрителей. В УЕФА направили запрос в Лондон и ждут ответа от властей.

Письмо направлено лично премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Если Лондон разрешит полную заполняемость "Уэмбли", матч оставят в этом городе.

По сведениям The Times, обеспечить такое решение британские власти не смогут. Ожидается, что заполняемость "Уэмбли" на матчах Евро-2020 останется на уровне 50%.

Финал Евро-2020 запланирован на 11 июля 2021 года.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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