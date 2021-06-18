После Керчи в Крыму затопило Ялту

Сильные ливни в Крыму переместились с восточной части полуострова в южную. В Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, что привело к подтоплению некоторых улиц города.

Сильные ливни привели к затоплению Ялты

Крымский гидрометцентр предупредил об угрозе схода селей в районе Алушты, Судака и Феодосии. Там ожидается подъём уровня рек на 0,5-1,5 метра.

По сведениям очевидцев, в Ялте начинает подтапливать трансформаторные подстанции, из-за чего в городе ожидается отключение электричества.

"Плывем. Объезжаем с замами город. Службы задействованы, но воды очень много", — заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

В течение сегодняшнего дня циклон передвинулся на юго-запад полуострова. В районе Херсонеса в Севастополе выпало две месячные нормы осадков. Синоптики ожидают, что дожди в Крыму закончатся к вечеру пятницы.

В ночь на 17 июня сильные ливни привели к затоплению Керчи и ближайших сёл. Город полностью оказался под водой. Сегодня уровень опустился на метр. Всего пострадали около 300 домовладений.