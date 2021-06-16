Футбольный клуб "Сочи" узнал соперника по квалификации Лиги конференций. Жеребьёвка второго отборочного раунда нового турнира УЕФА состоялась 16 июня в Ньоне.
"Сочи", который был одним из сеянных клубов, получил в соперники азербайджанский клуб "Кешля" из Баку. Матчи между командами состоятся 22 и 29 июля.
"Сочи" вышел в Лигу конференций, заняв пятое место в чемпионате РПЛ.
Клуб из Баку - двукратный чемпион Азербайджана и двукратный обладатель кубка страны. До 2016 года "Кешля" называлась "Интером".
С 2012 года "Кешля" ("Интер") беспрерывно принимала участие в квалификации Лиги Европы. Далее третьего раунда команда из Баку не проходила.
С российскими клубами "Кешля" в рамках еврокубков ранее не встречалась.
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