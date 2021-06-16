"Кешля" стала первым еврокубковым соперником в истории "Сочи"

Футбольный клуб "Сочи" узнал соперника по квалификации Лиги конференций. Жеребьёвка второго отборочного раунда нового турнира УЕФА состоялась 16 июня в Ньоне.

"Сочи", который был одним из сеянных клубов, получил в соперники азербайджанский клуб "Кешля" из Баку. Матчи между командами состоятся 22 и 29 июля.

"Сочи" вышел в Лигу конференций, заняв пятое место в чемпионате РПЛ.

"Кешля"

Клуб из Баку - двукратный чемпион Азербайджана и двукратный обладатель кубка страны. До 2016 года "Кешля" называлась "Интером".

В Лигу конференций "Кешля" попала, выиграв кубковый трофей в сезоне-2020/21.

В 2011 году "Кешля" выиграла Кубок Содружества.

С 2012 года "Кешля" ("Интер") беспрерывно принимала участие в квалификации Лиги Европы. Далее третьего раунда команда из Баку не проходила.

С российскими клубами "Кешля" в рамках еврокубков ранее не встречалась.