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Писарев: раньше за поражения вызывали в ЦК КПСС, сейчас всё легче

Спорт » Командные виды » Футбол

Экс-нападающий сборной России Николай Писарев заявил, что футболисты национальной команды должны легко отойти от поражения бельгийцам на Евро-2020. Россияне начали турнир, уступив с крупным счётом 0:3.

Писарев: раньше за поражения вызывали в ЦК КПСС, сейчас всё легче

16 июня Россия сыграет против Финляндии. По словам Писарева, сейчас футболистам гораздо проще переживать поражения, чем это было раньше.

"Надо понимать, что времена изменились. В советское время футболисты могли неделю пить горькую и переживать неудачу, иногда вызывали на ковёр в ЦК КПСС. В наше время тоже было немного сложнее, а сейчас отходят гораздо проще", — приводит RT слова Писарева.

Бывший футболист отметил, что более простое отношение к поражениям помогает командам настроиться на следующие матчи.

"Нужно двигаться вперёд. Как в теннисе: если ты будешь переживать из-за того, что проиграл один розыгрыш, то потом уступишь и гейм, и сет, и матч", — заявил Писарев.

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Автор: Артём Пермяков
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