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УЕФА открыл расследование балканского инцидента в матче Австрия - Македония

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович, известный своим скверным характером, попал в очередной скандал на футбольном поле. В игре против Северной Македонии этнический серб оскорбил отдельных игроков и всю команду.

УЕФА открыл расследование балканского инцидента в матче Австрия - Македония

Арнаутович забил последний гол в этой игре, доведя счёт до 3:1 в пользу австрийцев, и принялся что-то кричать в адрес македонцев. Даже капитан австрийцев Давид Алаба откровенно пытался зарыть рот своему партнёру, но журналисты всё же раскрыли фразу, которую выкрикнул серб.

Цензурно её можно представить так:

"Я могу купить всю эту Македонию".

Возможно, Арнаутович имел свою высокую зарплату в чемпионате Китая - в своём клубе он получает 18 млн евро в год. Но позже СМИ узнали, что серб ещё до этого задирался к этническим албанцам. Фразу трудно перевести на цензурный русский язык, но в ней было сказано о матерях футболистов.

Реакция УЕФА

УЕФА открыл расследование по поводу высказываний Арнаутовича. Игроку грозит штраф или дисквалификация на один матч. Решение должно быть объявлено в ближайшие дни.

Решение УЕФА может быть вынесено, несмотря на извинения со стороны Арнаутовича. После игры в Instagram футболист попросил прощения у своих друзей из Северной Македонии и Албании.

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Автор: Артём Пермяков
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