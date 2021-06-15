Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил, что не смотрит телевизор во время крупных турниров. Так наставник национальной команды отреагировал на вопрос о конфликте Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в эфире "Матч ТВ".
Бузова и Губеринев поругались при обсуждении матча сборной России против Бельгии (0:3), из-за чего женщина даже расплакалась. Во время эфира ведущая, актриса и певица заявила, что Черчесов является её фанатом.
Вопрос про Бузову на пресс-конференции перед игрой с Финляндией удивил Черчесова.
"Я не смотрю телевизор, когда турнир идет. Пусть никто не обижается", — заявил главный тренер команды.
Черчесов пошутил, что не будет пускать женщин в раздевалку команды, потому что это может помешать тренировочному процессу.
"В мужскую раздевалку женщин пускать не буду. Рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек", — заявил Черчесов.
Также тренер добавил, что считает критику со стороны болельщиков заслуженной. Черчесов заявил, что сейчас все мысли команды настроены на матч с финнами, который позволит реваншироваться за поражение в первой игре.
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