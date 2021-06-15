Черчесов удивился вопросу о Бузовой перед матчем с Финляндией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил, что не смотрит телевизор во время крупных турниров. Так наставник национальной команды отреагировал на вопрос о конфликте Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в эфире "Матч ТВ".

Бузова и Губеринев поругались при обсуждении матча сборной России против Бельгии (0:3), из-за чего женщина даже расплакалась. Во время эфира ведущая, актриса и певица заявила, что Черчесов является её фанатом.

Вопрос про Бузову на пресс-конференции перед игрой с Финляндией удивил Черчесова.

"Я не смотрю телевизор, когда турнир идет. Пусть никто не обижается", — заявил главный тренер команды.

Черчесов пошутил, что не будет пускать женщин в раздевалку команды, потому что это может помешать тренировочному процессу.

"В мужскую раздевалку женщин пускать не буду. Рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек", — заявил Черчесов.

Также тренер добавил, что считает критику со стороны болельщиков заслуженной. Черчесов заявил, что сейчас все мысли команды настроены на матч с финнами, который позволит реваншироваться за поражение в первой игре.