Жирков завершил карьеру в сборной России

Защитник сборной России Юрий Жирков больше не сыграет на Евро-2020. Футболист получил травму в первой игре против Бельгии и не готовится к матчу с Финляндией.

"Боюсь, что Жиркова потеряли на весь турнир", — заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

По сведениям Pravda.Ru, Жирков окончательно завершил карьеру в сборной России. Возможно, защитник выйдет на поле в ещё одном матче, который станет для него прощальным.

Жирков выступает за сборную России с 2006 года. 37-летний футболист провёл в составе команды 105 матчей, в которых забил два мяча.

Что дальше?

Ранее сообщалось, что Жирков покинет "Зенит" этим летом. У футболиста истёк контракт, который стороны не стали продлевать. По сведениям из окружения игрока, защитник имеет на руках несколько предложений от клубов РПЛ.

Кроме питерской команды, Жирков выступал за "Спартак" (Тамбов), ЦСКА, "Челси", "Анжи" и московское "Динамо". Он провёл 600 матчей в клубной карьере, в которых забил 65 мячей.