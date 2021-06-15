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Путин отказался оценивать работу Черчесова в сборной России

Спорт » Командные виды » Футбол

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет оценивать работу главного тренера сборной Станислава Черчесова на Евро-2020. Этот вопрос не является прерогативой президента или его администрации.

"Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу", — заявил Песков журналистам.

Также Песков отметил, что пока в графике Путина нет посещения футбольных матчей.

Сборная России в первом матче на Евро-2020 проиграла Бельгии (0:3). 16 июня россияне встретятся с командой Финляндии, а 21-го числа сыграют против Дании в Копенгагене.

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Автор: Артём Пермяков
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