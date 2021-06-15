Американская легкоатлетка Шелби Хулихан сдала положительный тест на допинг. В её организме обнаружили нандролон, из-за чего дисквалификация спортсменки составила четыре года.
Хулихан не согласна с обвинениями и утверждает, что всему виной свинина, которую она ела накануне теста. Спортсменка заявляет, что в этом продукте содержится нандролон, который показал повышенный результат.
"Я докажу свою невиновность и буду бороться за это. Я не принимаю четыре года дисквалификации за то, что никогда не сделала бы. Я уважаю борьбу с теми, кто жульничает и проявляет неуважение к спорту. Но я не одна из них", - написала Хулихан в Instagram.
28-летняя бегунья на средние дистанции на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро финишировала 11-й на 5 000 метров. Также в её активе серебро Континентального куба World Athletics.
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