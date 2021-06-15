Эриксен обратился к болельщикам из больницы

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал о своём состоянии в больнице. Футболист опубликовал фотографию в Instagram из госпиталя.

12 июня игрок перенёс остановку сердца на поле во время матча Евро-2020 против Финляндии. Врачи спасли футболиста при помощи дефибриллятора — без сознания датчанин находился около 3-4 минут.

Эриксен поблагодарил болельщиков со всего мира за поддержку. По словам игрока, это многое значит для его семьи.

"Со мной все нормально — в определенных обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти несколько обследований, однако я чувствую себя нормально", — написал Эриксен.

Футболист добавил, что будет болеть за сборную Дании в следующих матчах. Он пожелал партнёрам успехов. 17 июня датчане сыграют против сборной Бельгии, 21 июня — с Россией.

Игру, в которой Эриксену стало плохо, сборная Дании проиграла со счётом 0:1.

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