Евро-2020: Англия отомстила Хорватии за поражение на ЧМ-2018

Сборная Англии одержала победу над Хорватией в матче группового этапа Евро-2020. Встреча завершилась со счётом 1:0, а единственный гол на 57-й минуте забил нападающий Рахим Стерлинг.

Этот поединок стал первым для Англии и Хорватии на крупных турнирах после ЧМ-2018. На турнире в России хорваты в полуфинале обыграли англичан со счётом 2:1 в овертайме.

Англичане отправляются готовиться к принципиальной игре против Шотландии. Матч состоится на "Уэмбли" 18 июня.

Сборная Хорватии в тот же день сыграет против Чехии на стадионе "Хэмден Парк" в Глазго.