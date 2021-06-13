Евро-2020: Англия отомстила Хорватии за поражение на ЧМ-2018

Сборная Англии одержала победу над Хорватией в матче группового этапа Евро-2020. Встреча завершилась со счётом 1:0, а единственный гол на 57-й минуте забил нападающий Рахим Стерлинг.
Этот поединок стал первым для Англии и Хорватии на крупных турнирах после ЧМ-2018. На турнире в России хорваты в полуфинале обыграли англичан со счётом 2:1 в овертайме.
Англичане отправляются готовиться к принципиальной игре против Шотландии. Матч состоится на "Уэмбли" 18 июня.
Сборная Хорватии в тот же день сыграет против Чехии на стадионе "Хэмден Парк" в Глазго.
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