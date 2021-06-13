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"Он умер на несколько минут": врачи рассказали о спасении Эриксена

Спорт » Командные виды » Футбол

Тренерский штаб сборной Дании выступил на пресс-конференции по поводу инцидента с футболистом Кристианом Эриксеном. По слова врача команды Маттиаса Карена, какое-то время сердце игрока не могли запустить.

"Он умер на несколько минут": врачи рассказали о спасении Эриксена

"У него остановилось сердце, его не было с нами, пока мы его не реанимировали. Насколько он был близок к смерти? Не знаю. Сейчас он сдал хорошие тесты", - приводит Sky слова врача.

Эриксен может завершить карьеру

Профессор спортивной кардиологии Санджай Шарма отметил, что Эриксен может больше не выйти на поле. По его словам, хорошей новостью является то, что футболист жив.

"Он умер на несколько минут. Хорошие новости — он жив, плохие — это может закончить его карьеру досрочно", - заявил Шарма.

Карьера Эриксена

29-летний Эриксен выступал за "Аякс" (Голландия), "Тоттенхэм" (Англия) и "Интер" (Италия). Датчанин провёл 527 матчей, в которых забил 109 мячей.

В сезоне-2020/21 Эриксен стал чемпионом Италии. Ранее он трижды выигрывал титул в Голландии.

За сборную Дании футболист отыграл 109 матчей, в которых забил 36 мячей.

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Автор: Артём Пермяков
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