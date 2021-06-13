Актёр Александр Петров 12 июня побывал на стадионе в Санкт-Петербурге во время матча Евро-2020 Бельгия — Россия. После игры артист опубликовал пост в поддержку российской команды, которая проиграла со счётом 0:3.
Петров заявил, что не нужно бросать камни в футболистов. Актёр пожелал сборной России спортивной злости и везения в предстоящих матчах.
"Проиграли, да. Но болеем дальше и не бросаем камни в наших парней! Впереди самые важные матчи! Желаю парням настоящей спортивной злости и везения!" — написал Петров в Instagram.
16 июня в Санкт-Петербурге состоится матч Россия — Финляндия. 21 июня в Копенгагене россияне сыграют против Дании.
Напрямую в 1/8 финала из группы выйдут две команды. Третья будет иметь возможность сыграть в плей-офф, если покажет лучшие результаты по сравнению с другими третьими сборными. Попасть необходимо в четвёрку лучших.
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