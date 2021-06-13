Польское телевидение анонсировало сборную Украины с флагом России

Работники польского телеканала TVP Sport оказались в центре курьёзного скандала во время Евро-2020. Редакторы во время анонса предстоящих 13 июня матчей перепутали флаги стран.

Так, сборная Украины была анонсирована с флагом России, а сборная Голландии - с флагом Бельгии. Англичане по версии польского телеканала будут выходить на матчи под флагом Уэльса, а хорваты - под флагом Швейцарии. Австрийцам добавили флаг Дании, а Северной Македонии - флаг Финляндии.

Вероятно, ошибка связана с тем, что редакторы просто не изменили значки флагов возле названий команд. Вышло так, что сборные, игравшие 12 июня, перемешались с командами, которые выйдут на поле в воскресенье.

12 июня на Евро-2020

16.00 - Уэльс - Швейцария - 1:1.

19.00 - Дания - Финляндия - 0:1.

22.00 - Бельгия - Россия - 3:0.

13 июня на Евро-2020

16.00 - Англия - Хорватия.

19.00 - Австрия - Северная Македония.

22.00 - Голландия - Украина.