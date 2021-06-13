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Греция потребовала от УЕФА изменить форму Северной Македонии

Спорт » Командные виды » Футбол

Федерация футбола Греции направила в УЕФА запрос по поводу формы Северной Македонии на Евро-2020. Греческие власти не устраивает, что Федерация футбола Македонии (FFM) не добавила в своё название слово "Северная".

Греция потребовала от УЕФА изменить форму Северной Македонии

Название государства на Северная Македония было изменено в июне 2018 года после подписания Преспанских соглашений. Власти Северной Македонии согласились с нововведением, чтобы урегулировать вопрос с Грецией, где есть историческая и географическая область Македония.

Теперь от УЕФА требуют убрать название FFM с формы сборной Северной Македонии из-за несоответствие по мнению греческой стороны.

В МИД Северной Македонии отметили, что FFM - некомерческая организация, которая не обязана менять название. По Преспанским соглашениям, название должно быть изменено только для государственных структур или ведомств, которые спонсирует государство.

"Так как FFM не получает государственных денег, она не обязана корректировать название", - заявили в МИД Северной Македонии.

Сборная Северной Македонии 13 июня дебютирует на крупных турнирах. В рамках Евро-2020 команда сыграет против Австрии. Позже состоятся матчи с Украиной и Голландией.

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Автор: Артём Пермяков
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