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На Украине поражение сборной России отметили бесплатными такси и пивом

Спорт » Командные виды » Футбол

Украинские болельщики футбола получили бонус после поражения сборной России в матче с Бельгией. Команда Станислава Черчесова в первом матче уступила со счётом 0:3.

На Украине поражение сборной России отметили бесплатными такси и пивом

Посетители фан-зоны Евро-2020 во Львове из-за этого получили 300 бесплатных бокалов пива. Ранее организаторы Lviv Fan Festival пообещали наливать по 100 бокалов за каждый гол команды Бельгии.

В Киеве оригинально отпраздновала поражение сборной России служба такси "Бонд". Каждый клиент компании получил по 50 гривен (130 рублей) на свой счёт оплаты поездок.

"После победы сборной Бельгии мы отправим 50 гривен на счет каждому пользователю киевского такси "Бонд"... Давайте вместе болеть за Украину", - говорится в сообщении службы такси.

Евро-2020 продолжится 13 июня тремя матчами. В 22.00 на поле стадиона в Амстердаме выйдут команды Голландии и Украины. Также сегодня сыграют Англия - Хорватия и Австрия - Северная Македония.

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Автор: Артём Пермяков
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