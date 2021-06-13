Жена Семёнова написала душераздирающий пост в защиту футболиста

Жена защитника сборной России Андрея Семёнова Ольга опубликовала эмоциональное сообщение после матча против Бельгии (0:3). Супруга футболиста так ответила на критику в его адрес из-за пропущенных голов командой.

Семёнова отметила, что настоящие болельщики поддерживают команду в трудную минуту, а не поливают футболистов грязью. Она рассказала, что фанаты написали ей много сообщений, в которых неоправданно обвинили игрока в проигрыше.

"Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнетесь в собственном…" — написала Семёнова.

По мнению Ольги, быть профессиональным спортсменом очень тяжело. Женщина отметила, что её супруг полностью отдаётся футболу, зачастую не видит семью и постоянно меняет место жительства, что мешает в повседневной жизни.

"Не все выдерживают психологический накал таких ограничений. И далеко не каждый готов столько пахать ради результата", — продолжила Семёнова.

По словам Семёновой, её муж постоянно совершенствуется, отрабатывая каждый матч на 200 процентов. Жена отметила, что гордится своим супругом и ставит его в пример детям.

"Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтобы становиться лучше с каждым днем… Я горжусь мужем и благодарна каждому парню на поле", — написала Ольга.

Семёнова раскритиковала бывших спортсменов, которые сейчас выступают экспертами в СМИ. По её словам, комментаторы, тренеры и экс-футболисты поливают грязью команду.

"В нашей стране большинство за то, чтобы обсасывать чужие ошибки (сразу закрывая глаза на все свои неудачи), но при этом молчать, считая нормой победы и достижения. Они скорее добьют того, кто оступился, чем помогут ему подняться", — написала Семёнова.

Также от Ольги досталось "диванным критикам", то есть болельщикам, которые высказывают негативное мнение о футболистах.

"Проще быть диванным критиком и, не поднимая зада с дивана, извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху", — продолжила Ольга.

Жена защитника сборной России считает, что "узколобая аудитория" способна только на то, чтобы обсуждать околоспортивную жизнь футболистов и "лезть в чужой карман".

"Умный человек не будет дураком, и просто молча отойдет в сторону, дабы не тратить свои нервы. А его оппонент, к сожалению, начнет орать, спорить, до летящих слюней доказывать свою правоту (весьма сомнительную). И именно он будет замечен толпой и услышан", — написала Семёнова.