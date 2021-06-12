В Италии стартовал чемпионат Европы по футболу

Тренер итальянской сборной Роберто Манчини сдержал данное болельщикам обещание подарить им массу искренних и позитивных эмоций: Италия — Турция 3:0.

Стартовый матч Евро-2020 состоялся на Олимпийском стадионе в Риме. "Молодая и перспективная" сборная Италии одержала убедительную победу над Турцией. Вместе с тем начавшийся чемпионат Европы по футболу, перенесённый из-за пандемии COVID-19, ознаменовал собой начало возвращения к более-менее привычному, "допандемийному" образу жизни.

Впервые за долгое время спортивное мероприятие прошло в присутствии болельщиков. Правда, более чем 70-тысячный Олимпийский стадион разрешили заполнить лишь на четверть. Счастливчики, которым повезло попасть на трибуны, определялись жеребьёвкой. Те примерно 16 тысяч фанатов футбола, которым достался "счастливый билет", должны были вместе с ним предъявить при входе на стадион сертификат о вакцинации, справку о перенесённом заболевании или отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Просмотр онлайн-трансляции в фан-зонах также сопровождается ограничениями. Разрешается одновременное пребывание не более тысячи человек (в фан-зоне на Народной площади в Риме — до двух тысяч человек). Обязательны замер температуры и защитная маска.

Болельщики пока что лишены возможности отпраздновать победу своей команды в местных барах. В Риме всё ещё действует комендантский час. Но факт: праздник большого футбола возвращается в мир.

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