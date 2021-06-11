Кот Ахилл сделал первое предсказание на Евро-2020

Глухой белый кот Ахилл сделал первое предсказание на Евро-2020. Церемония состоялась в городском пресс-центре Санкт-Петербурга.

Ахилл дал прогноз на матч-открытия между Турцией и Италией. Кот выбрал миску с флагом итальянской команды, то есть предсказал ей победу.

Матч Италия - Турция состоится в Риме 11 июня. Начало встречи запланировано на 22.00 по московскому времени.

Следующие предсказания кот Ахилл будет делать только на те матчи, которые будут проходить в Санкт-Петербурге.