Депутат ВР предложил добавить Кубань на форму сборной Украины

Депутат ВР Украины Алексей Гончаренко считает, что форму национальной сборной на Евро-2020 необходимо видоизменить. На карту страны образца 2014 года украинский политик предложил добавить российский регион Кубань.

"Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить", — написал Гончаренко в Telegram, опубликовав изображение "обновлённой" формы сборной Украины.

Ранее сборная Украины попала в скандал с формой команды. На экипировке для Евро-2020 появилось изображение карты страны с Крымом в составе. Также на форме вышито приветствие "Слава Украине! Героям слава", которое во времена ВОВ использовали украинские боевики, воевавшие на стороне гитлеровской Германии.

В УЕФА подтвердили, что лозунг является милитаристским и политическим, поэтому потребовали убрать часть "Героям слава" с формы. Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что не согласен с требованием и ведёт переговоры, чтобы оставить надпись.