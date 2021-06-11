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Лоза спрогнозировал провал сборной России на Евро-2020

Спорт » Командные виды » Футбол

Певец Юрий Лоза дал свой прогноз по выступлению сборной России на Евро-2020. По его словам, команда наберёт не больше двух очков на групповом этапе.

12 июня сборная России сыграет с Бельгией, 16 июня - против Финляндии, 21 июня - с Данией. В первой игре по мнению Лозы россияне проиграют со счётом 1:3.

"Если сыграем с кем-то из остальных вничью — это уже будет достижением. Наш потолок в этой группе — два очка. Это выше крыши. Нам нечем обыгрывать соперников", - приводит "СЭ" слова Лозы.

Артист уточнил, что не понимает, в какой футбол играет сборная России. По его мнению, под руководством Олега Романцева или Гуса Хиддинга россияне показывали более качественный футбол.

Евро-2020 стартует в пятницу, 11 июня матчем Италия - Турция в Риме.

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Автор: Артём Пермяков
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