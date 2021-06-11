Во Львове фанатам будут наливать бесплатное пиво за каждый гол в ворота России

Организаторы львовской фан-зоны Евро-2020 устроили акцию. Во время матча Бельгия - Россия они будут наливать по 100 бесплатных бокалов пива за каждый гол в ворота россиян.

Lviv Fan Festival объявил, что ждёт всех болельщиков в фан-зоне. Входной билет будет стоить 50 гривен (около 130 рублей).

Матч Бельгия - Россия состоится в Санкт-Петербурге 12 июня. Начало игры - 22.00 по московскому времени.

Также Россия сыграет против Финляндии 16 июня и с Данией 21 июня. По итогам группового этапа в плей-офф выйдут две команды. Третья будет иметь шанс на 1/8 финала, если покажет лучшие показатели среди других команд.