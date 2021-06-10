Поставщик формы ЦСКА будет продавать футболки сборной Украины со всеми надписями

Испанский производитель JOMA планирует продавать форму сборной Украины без изменений. В киевском магазине сообщили, что новые футболки заказаны и поступят в продажу в 20-х числах июня.

"Какими мы их заказали, со всеми надписями и символами – такими они к нам и приедут. Никаких изменений на них не будет, они ведь уже в пути. И запретов на их продажу у нас, конечно же, нет", - приводит "КП в Украине" заявление магазина.

Ранее УЕФА обязал сборную Украины убрать надпись "Героям слава" с формы команды для Евро-2020. В организации решили, что слоган "Слава Украине! Героям слава!" является политическим и милитаристким, что нарушает нормы регламента.

Лозунг во время ВОВ использовали организации ОУН* и УПА*, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. Сейчас лозунг является официальным приветствием украинской армии.

Производитель экипировки JOMA поставляет форму для российских футбольных клубов ЦСКА и "Уфа".