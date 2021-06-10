Испанский производитель JOMA планирует продавать форму сборной Украины без изменений. В киевском магазине сообщили, что новые футболки заказаны и поступят в продажу в 20-х числах июня.
"Какими мы их заказали, со всеми надписями и символами – такими они к нам и приедут. Никаких изменений на них не будет, они ведь уже в пути. И запретов на их продажу у нас, конечно же, нет", - приводит "КП в Украине" заявление магазина.
Ранее УЕФА обязал сборную Украины убрать надпись "Героям слава" с формы команды для Евро-2020. В организации решили, что слоган "Слава Украине! Героям слава!" является политическим и милитаристким, что нарушает нормы регламента.
Лозунг во время ВОВ использовали организации ОУН* и УПА*, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. Сейчас лозунг является официальным приветствием украинской армии.
Производитель экипировки JOMA поставляет форму для российских футбольных клубов ЦСКА и "Уфа".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Пустые прилавки в магазинах, очереди за продуктами, "колбасные" поездки в столицу. Это не воспоминания о позднем СССР. В таких условиях живет современный Туркменистан.