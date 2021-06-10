В Италии признали правоту России в вопросе формы сборной Украины

Тема формы сборной Украины на Евро-2020 стала популярной далеко за пределами постсоветского пространства. Сегодняшнее решение УЕФА убрать с футболок команды надпись "Героям слава" отметили в Италии.

Газета La Reppublica вышла с материалом по поводу украинской формы. В статье приводится решение УЕФА и говорится, что лозунг "Слава Украине! Героям слава!" носит политический и милитаристский характер.

УЕФА в своём решении указал, что лозунг "Слава Украине!" был разрешён в 2018 году, а в декабре 2020 года союз утвердил "Героям слава!". В организации говорят, что рассматривали оба слогана отдельно.

Сейчас после обращения РФС слоганы рассмотрели вместе и признали, что надписи вместе нарушают статью 5 регламента УЕФА, где говорится, что команды не имеют права устраивать политические акции.

"Россия права". УЕФА обязал Украину изменить форму", — озаглавили статью про форму в La Reppublica.