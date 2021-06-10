Украинская ассоциация футбола (УАФ) пока не согласилась с требованием УЕФА убрать с формы лозунг "Героям слава". Представители организации проведут с УЕФА переговоры по этому вопросу, сообщает Tribuna.com.
Ранее стало известно, что лозунг сборной Украины необходимо убрать до матчей Евро-2020. В УЕФА рассмотрели протест РФС и согласились с тем, что приветствие "Слава Украине! Героям слава!" - политическое, имеющее милитаристский и исторический смысл.
В УЕФА решили убрать вторую часть приветствия "Героям слава", которая вышита на форме сборной Украины. При этом первую часть оставили, так как в отдельности лозунг "Слава Украине!" по мнению организации не имеет политического подтекста.
Лозунг "Слава Украине! Героям слава!" использовался во времена ВОВ организациями ОУН* и УПА*, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. В современной Украине лозунги используется националистическими организациями, а также является одним из приветствий украинской армии.
*запрещены на территории России
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