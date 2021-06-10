Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, но не удовлетворён решением УЕФА убрать с формы сборной Украины лозунг "Героям слава". По его словам, решение можно назвать слабым компромиссом.
"Не могу назвать это победой! А то УЕФА думает, что мы с этим согласимся. Что за победа такая? Чушь какая-то! Это не решение вопроса. Это слабенький компромисс", — приводит "СЭ" слова Колоскова.
По мнению почётного президента РФС, карта Украины с Крымом в составе также должна быть удалена с футболок. В УЕФА считают, что команда имеет право наносить на форму карту образца 2014 года, так как она признаётся ООН.
"При чём тут вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, ещё кого-то", — заявил Колосков "Чемпионату".
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