"Слабенький компромисс": Колосков недоволен решением УЕФА по сборной Украины

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, но не удовлетворён решением УЕФА убрать с формы сборной Украины лозунг "Героям слава". По его словам, решение можно назвать слабым компромиссом.

"Не могу назвать это победой! А то УЕФА думает, что мы с этим согласимся. Что за победа такая? Чушь какая-то! Это не решение вопроса. Это слабенький компромисс", — приводит "СЭ" слова Колоскова.

По мнению почётного президента РФС, карта Украины с Крымом в составе также должна быть удалена с футболок. В УЕФА считают, что команда имеет право наносить на форму карту образца 2014 года, так как она признаётся ООН.

"При чём тут вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, ещё кого-то", — заявил Колосков "Чемпионату".