В Госдуме призвали продолжить давление на УЕФА из-за формы сборной Украины

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв заявил, что требование УЕФА убрать лозунг "Героям слава" с формы сборной Украины хорошим знаком. Вместе с тем, по мнению депутата, необходимо продолжить консультации с УЕФА по этому поводу.

Свищёв отметил, что вопрос карты Украины на футболке с Крымом остаётся. Депутат назвал это частью политической провокации со стороны Украины.

"Ещё остается вопрос Крыма, который также является частью политической провокации на форме украинских футболистов", — приводит ТАСС слова Свищёва.

Депутат добавил, что политизацию формы сборной Украины нужно убрать полностью.

"Думаю, что необходимо продолжать консультации с УЕФА, чтобы полностью убрать политизацию в конкретном спортивном соревновании со стороны украинской стороны", — заявил он.