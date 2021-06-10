Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв заявил, что требование УЕФА убрать лозунг "Героям слава" с формы сборной Украины хорошим знаком. Вместе с тем, по мнению депутата, необходимо продолжить консультации с УЕФА по этому поводу.
Свищёв отметил, что вопрос карты Украины на футболке с Крымом остаётся. Депутат назвал это частью политической провокации со стороны Украины.
"Ещё остается вопрос Крыма, который также является частью политической провокации на форме украинских футболистов", — приводит ТАСС слова Свищёва.
Депутат добавил, что политизацию формы сборной Украины нужно убрать полностью.
"Думаю, что необходимо продолжать консультации с УЕФА, чтобы полностью убрать политизацию в конкретном спортивном соревновании со стороны украинской стороны", — заявил он.
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