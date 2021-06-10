Захарова поддержала решение УЕФА убрать с формы сборной Украины "Героям слава"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала сборной Украине прославлять свою страну на поле, а не за его пределами. Так она отреагировала на информацию о том, что УЕФА обязал команду убрать лозунг "Героям слава!" с формы для Евро-2020.

"Спорт — не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину", — написала Захарова в Telegram.

Лозунг "Слава Украине! Героям слава!" использовался националистами ОУН* и УПА* во времена ВОВ. Организации воевали против Красной Армии на стороне гитлеровской Германии.

"После анализа сочетание двух лозунгов показалось нам явно политическим, имеющим историческое и милитаристское значение", — заявили в УЕФА после рассмотрения формы и вторую часть убрали.

*запрещены на территории России