Сборная России не будет участвовать в Евро-2020, заявили на Украине

Украинские футболисты всерьёз мечтают, что российская сборная снимется с Евро-2020. Причиной тому якобы должна стать форма сборной Украины с силуэтом Крыма.

Сборная России откажется выступать на чемпионате Европы-2020 в знак протеста против решения УЕФА, одобрившего новую форму сборной Украины, на которой изображены очертания страны, включающие в себя полуостров Крым, а на воротниковой части написан лозунг, использовавшийся во время Великой Отечественной войны украинскими националистами, воевавшими на стороне фашистской Германии. Об этом украинским СМИ рассказал некий анонимный источник, "близкий к РФС" (Российскому футбольному союзу), сообщает "Свободная пресса".

Более того, украинские СМИ на полном серьёзе утверждают, что "в России сильно пригорает" от новой формы сборной Украины, в которой она будет выступать на чемпионате Европы. Между тем член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди ранее заявила, что такой шаг со стороны Украины "является очевидной популяризацией Крыма как субъекта Российской Федерации в разгар курортного сезона".

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