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В Конгресс США внесли резолюцию о переносе Олимпиады-2022 из Пекина

Спорт

Конгрессмены Том Малиновски, Майкл Маккол, Грегори Микс и Майк Галлахер внесли в палату представителей резолюцию об отмене Олимпиады-2022 в Пекине. В документе говорится, что Китай устраивает "массовые репрессии" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

В Конгресс США внесли резолюцию о переносе Олимпиады-2022 из Пекина

По мнению конгрессменов, необходимо ограничить возможность КНР принять Олимпийские игры, если ситуация с притеснениями уйгуров не изменится.

"Необходимо начать срочный процесс поиска альтернативных объектов для проведения Олимпиады, если преследования уйгуров и другие нарушения продолжатся", — приводит заявление конгрессменов Texas Tribune.

29 марта 2021 года Европарламент принял резолюцию с осуждением действий Китая в СУАР и предложил ввести санкции против Пекина. Согласно докладу ООН, в "лагерях перевоспитания" находятся до 2 млн уйгуров-мусульман. Кроме того, в документе говорится, что власти открыто использую слежку за представителями населения СУАР.

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Автор: Артём Пермяков
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