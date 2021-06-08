В Конгресс США внесли резолюцию о переносе Олимпиады-2022 из Пекина

Конгрессмены Том Малиновски, Майкл Маккол, Грегори Микс и Майк Галлахер внесли в палату представителей резолюцию об отмене Олимпиады-2022 в Пекине. В документе говорится, что Китай устраивает "массовые репрессии" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

По мнению конгрессменов, необходимо ограничить возможность КНР принять Олимпийские игры, если ситуация с притеснениями уйгуров не изменится.

"Необходимо начать срочный процесс поиска альтернативных объектов для проведения Олимпиады, если преследования уйгуров и другие нарушения продолжатся", — приводит заявление конгрессменов Texas Tribune.

29 марта 2021 года Европарламент принял резолюцию с осуждением действий Китая в СУАР и предложил ввести санкции против Пекина. Согласно докладу ООН, в "лагерях перевоспитания" находятся до 2 млн уйгуров-мусульман. Кроме того, в документе говорится, что власти открыто использую слежку за представителями населения СУАР.