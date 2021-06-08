Шевченко ушёл от ответа про форму сборной Украины с Крымом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал вдаваться в полемику по поводу новой формы команды. Во время пресс-конференции после товарищеского матча против Кипра (4:0) журналисты спросили у наставника украинской команды о реакции на экипировку в России.

На новой форме сборной Украины изображена карта страны с Крымом в составе. Кроме того, выбиты националистические лозунги "Слава Украине! Героям слава!", который использовали воевавшие на стороне гитлеровской Германии ОУН и УПА*.

Презентация формы вызвала негодование в России. Как выяснилось позже, УЕФА одобрил экипировку команды.

По словам Шевченко, его не волнует реакция на форму в России.

"Реакция в России на нашу форму меня вообще не интересует. Меня интересует только реакция украинских болельщиков. А им новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен", — заявил Шевченко во время пресс-конференции.

*организации запрещены в России