Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал вдаваться в полемику по поводу новой формы команды. Во время пресс-конференции после товарищеского матча против Кипра (4:0) журналисты спросили у наставника украинской команды о реакции на экипировку в России.
На новой форме сборной Украины изображена карта страны с Крымом в составе. Кроме того, выбиты националистические лозунги "Слава Украине! Героям слава!", который использовали воевавшие на стороне гитлеровской Германии ОУН и УПА*.
Презентация формы вызвала негодование в России. Как выяснилось позже, УЕФА одобрил экипировку команды.
По словам Шевченко, его не волнует реакция на форму в России.
"Реакция в России на нашу форму меня вообще не интересует. Меня интересует только реакция украинских болельщиков. А им новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен", — заявил Шевченко во время пресс-конференции.
*организации запрещены в России
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