Сборная России перед Евро-2020 прошла проверку на коронавирус

Сборная России в полном составе прошла тестирование на коронавирус. Анализы у игроков взяли в сертифицированной лаборатории УЕФА 7 июня.

Утром во вторник команда получила результаты тестов. Все они оказались отрицательными, сообщает пресс-служба сборной.

Евро-2020 стартует 11 июня матчем Турция — Италия в Риме. Завершится турнир 11 июля в Лондоне.

Сборная России проведёт игры против Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Две команды из группы выйдут в 1/8 финала напрямую. Третья будет иметь шансы на участие в плей-офф, если попадёт в четвёрку лучших среди занявших третьи места в других группах.

Одним из организаторов Евро-2020 стал Санкт-Петербург. Кроме матчей между Россией, Бельгией и Финляндией, в городе состоятся игры с участием Польши, Швеции и Словакии.

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