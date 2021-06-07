УЕФА не будет менять сетку Евро-2020, если Украине нужно будет сыграть в России

УЕФА не будет менять сетку плей-офф Евро-2020, если сборная Украины пробьётся в четвертьфинал, который запланирован в Санкт-Петербурге 2 июля.

"Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются", — приводит ТАСС заявление УЕФА.

Как сборной Украины попасть в Санкт-Петербург

Украина может добраться до четвертьфинала в Санкт-Петербурге, если одним из четырёх участников, которые выйдут в плей-офф с третьего места. Существует пять из 15 вариантов, при которых в таком случае украинская команда попадёт в 1/8 финала на победителя группы F (Венгрия, Португалия, Франция, Германия). Матч состоится в Бухаресте, а победитель этой игры отправится в Россию.

В группе Украине будут противостоять Австрия, Голландия и Северная Македония.

Скандал с формой сборной Украины

6 июня состоялась презентация формы сборной Украины для Евро-2020, которая вызвала недовольство в России. На футболке изображена карта Украины с Крымом.

Кроме того, на форме выбиты лозунги запрещённых в России националистических организаций ОУН и УПА.

В разговоре с Pravda. Ru депутат Госдумы Павел Шперов предложил в ответ на действия Украины вернуть крымские клубы в чемпионат России.