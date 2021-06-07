УЕФА не будет менять сетку плей-офф Евро-2020, если сборная Украины пробьётся в четвертьфинал, который запланирован в Санкт-Петербурге 2 июля.
"Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются", — приводит ТАСС заявление УЕФА.
Украина может добраться до четвертьфинала в Санкт-Петербурге, если одним из четырёх участников, которые выйдут в плей-офф с третьего места. Существует пять из 15 вариантов, при которых в таком случае украинская команда попадёт в 1/8 финала на победителя группы F (Венгрия, Португалия, Франция, Германия). Матч состоится в Бухаресте, а победитель этой игры отправится в Россию.
В группе Украине будут противостоять Австрия, Голландия и Северная Македония.
6 июня состоялась презентация формы сборной Украины для Евро-2020, которая вызвала недовольство в России. На футболке изображена карта Украины с Крымом.
Кроме того, на форме выбиты лозунги запрещённых в России националистических организаций ОУН и УПА.
В разговоре с Pravda. Ru депутат Госдумы Павел Шперов предложил в ответ на действия Украины вернуть крымские клубы в чемпионат России.
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