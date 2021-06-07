Ответ Украине: в Госдуме предложили включить крымские клубы в чемпионат России

Депутат фракции ЛДПР, член комитета Госдумы по делам соотечественников Павел Шперов в разговоре с Pravda. Ru предложил свой ответ на появление карты Крыма на форме сборной Украины по футболу. По его словам, Российский футбольный союз (РФС) должен занять более жёсткую позицию в крымском вопросе.

По словам Шперова, Украина пользуется тем, что УЕФА признаёт Крым частью этой страны. Поэтому с точки зрения союза украинская сборная не нарушила каких-либо правил.

"К сожалению, для нас с точки зрения футбола Крым является частью Украины. Объясню почему. Все дело в том, что УЕФА признает Крым как часть Украины. Более того, крымский клуб, понятно, виртуальный клуб, который не играет в Крыму, а играет в Херсонской области, тем не менее, он представляет Крым под названием "Таврия (Симферополь)", — заявил депутат.

Как футбольный Крым вышвырнули из чемпионата России

По мнению Шперова, к такой ситуации привело решение РФС в январе 2015 года исключить крымские клубы из чемпионата России. Сезон-2014/15 СКЧФ (Севастополь), ТСК (Симферополь) и "Жемчужина" (Ялта) начали в чемпионате России, но после давления со стороны Украины УЕФА запретил им выступать.

"Наш Российский футбольный союз 23 января 2015 года вышвырнул крымские клубы из состава участников чемпионата России. И до сих пор никакого решения по крымскому клубу не принято. Мы фактически своими руками выпустили ситуацию из-под контроля в Крыму. И понятно, Украина этим пользуется", — продолжил Шперов.

Вернуть крымские клубы в чемпионат России

Шперов добавил, что в ответ на акцию украинской сборной необходимо вернуть крымские клубы в состав участников чемпионата России. Сейчас в Крыму разыгрывается собственная премьер-лига, участие в которой принимают восемь клубов.

По два раза крымский чемпионат выигрывали "Севастополь" и "Евпатория", один раз симферопольская "ТСК-Таврия".

"Единственный способ, как мы сейчас можем противодействовать, это вернуть крымские клубы в состав участников Чемпионата России, с одной стороны, с другой стороны, провести какие-то матчи или хотя бы сборы нашей национальной сборной на территории Крыма. И тогда мы сможем показать всем о том, что Крым является частью России. А в данной ситуации нам ничего не остается, кроме как горестно сожалеть о том, что где-то в Испании напечатана форма с изображением Крыма для сборной Украины. Потому что реально ничего другого мы сделать не можем. Но в наших руках есть возможность о том, чтобы доказать всему миру то, что Крым является частью России, вернув крымские клубы в состав участников чемпионата России. Это моя точка зрения. Поэтому мы должны делать свои шаги, а не обижаться на украинскую сторону, которая сейчас страдает фантомными болями", — заявил Шперов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.