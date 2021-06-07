В Совфеде поблагодарили сборную Украины за рекламу Крыма на футболках

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что на Украине сделали рекламу полуострова, разместив на футболках национальной сборной по футболу украинскую карту образца 2014 года.

Презентация формы сборной Украины для Евро-2020 состоялась 6 июня. На футболках размещён силуэт карты государства с Крымом. УЕФА утвердил экипировку команды.

По словам Ковитиди, в Крыму подобного шага от сборной Украины не ожидали. Сенатор считает, что таким образом регион будет популяризирован в Европе.

"Это является очевидной популяризацией Республики Крым как субъекта Российской Федерации в разгар курортного сезона", — приводит RT слова Ковитиди.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Сборная Украины сыграет против команд Австрии, Голландии и Северной Македонии.