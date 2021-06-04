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Посольство РФ в Париже подтвердило задержание теннисистки Сизиковой

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Пресс-служба посольства России в Париже подтвердила задержание теннисистки Яны Сизиковой. В представительстве заявили, что предпринимают все действия для помощи россиянке.

Посольство РФ в Париже подтвердило задержание теннисистки Сизиковой

"Мы находимся в контакте с французскими властями и с семьей Яны Сизиковой. Предпринимаем необходимые действия по защите ее прав и интересов", — приводит ТАСС заявление посольства.

За что задержали теннисистку Сизикову

Следователи во Франции открыли дело против Сизиковой и американкой Мэдисон Бренгл по подозрению в договорном матче. Теннисистки на "Ролан Гаррос" в 2020 году играли с румынками Андреа Миту и Патрисией-Марией Циг.

Подозрение вызвали события в пятом гейме второго сета. Сизикова допустила две двойные ошибки, в это время объём ставок на победу румынской пары был аномально высоким. В конторах ставили по несколько сотен тысяч евро, что редкость для парного тенниса.

Кто такая Яна Сизикова

26-летняя Сизикова выступает, в основном в парном разряде. В июле 2019 года она выиграла турнир WTA в Швейцарии в паре с Анастасией Потаповой.

Также в её активе 43 победы на турнирах ITF. Сизикова входит в топ-100 парного рейтинга WTA.

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Автор: Артём Пермяков
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