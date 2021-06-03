Казань планирует подать заявку на проведение летней Олимпиады-2036

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о том, что руководство республики планирует побороться за право проведения летних Олимпийских игр 2036 года. По его словам, работа над заявкой может быть начата после того, как в 2022 году пройдёт срок санкций со стороны WADA.

По решению WADA, подтверждённому CAS, Россия до декабря 2022 года не имеет права принимать международные соревнования или подавать заявки на их проведение.

"Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром, потому что подает заявку не какой-то город или республика, а страна", — приводит "РИА Новости" слова Леонова.

Чиновник отметил, что Казань — самый готовый российский город для проведения Олимпиады. Для подачи заявки Татарстану нужны будут гарантии от правительства. По мнению Леонова, Казань может претендовать на Игры 2036 года.

Где будут проходить Олимпийские игры

Летняя Олимпиада-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год.

Игры в 2024 году запланированы в Париже, а в 2028 — в Лос-Анджелесе.

Хозяин Олимпиады-2032 должен быть объявлен 20-21 июля 2021 года. Ожидается, что выборы выиграет австралийский Брисбен.