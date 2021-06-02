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Чемпионат Франции по футболу будет сокращён до 18 клубов

Спорт » Командные виды » Футбол

Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение о сокращении количества участников турнира. С сезона-2023/24 в лиге будут играть 18 команд вместо 20, сообщает L'Equipe.

За решение проголосовали более половины клубов LFP. В сезоне-2022/23 из Лиги 1 в низший дивизион отправятся четыре команды, а в обратном направлении выйдут только две.

Число участников чемпионата было решено сократить из-за снижения цены на показ матчей чемпионата Франции. Ранее клубы отменили проведение Кубка лиги.

В сезоне-2020/21 чемпионом Франции стал "Лилль". "ПСЖ" и "Монако" вышли в Лигу чемпионов, "Лион" и "Марсель" - в Лигу Европы, "Ренн" - в Лигу конференций.

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Автор: Артём Пермяков
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