Чемпионат Франции по футболу будет сокращён до 18 клубов

Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение о сокращении количества участников турнира. С сезона-2023/24 в лиге будут играть 18 команд вместо 20, сообщает L'Equipe.

За решение проголосовали более половины клубов LFP. В сезоне-2022/23 из Лиги 1 в низший дивизион отправятся четыре команды, а в обратном направлении выйдут только две.

Число участников чемпионата было решено сократить из-за снижения цены на показ матчей чемпионата Франции. Ранее клубы отменили проведение Кубка лиги.

В сезоне-2020/21 чемпионом Франции стал "Лилль". "ПСЖ" и "Монако" вышли в Лигу чемпионов, "Лион" и "Марсель" - в Лигу Европы, "Ренн" - в Лигу конференций.