Черчесов исключил четырёх игроков из состава сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с выбором игроков на Евро-2020. В заявку вошли 26 игроков.

В предварительном составе находились 30 футболистов. В заявку не вошли голкипер "Зенита" Андрей Лунёв, защитники Илья Самошников ("Рубин") и Роман Евгеньев ("Динамо"), а также полузащитник "Динамо" Арсен Захарян.

УЕФА ранее разрешил увеличить заявки команд с 23 до 26 футболистов. В заявку на каждую игру можно вносить 23 игроков, из которых трое должны быть вратарями. Замены в заявке можно делать в том случае, если на это будут медицинские показания.

В сборную России вошли шесть игроков "Зенита", четыре - ЦСКА, три - "Спартака", по два - "Локомотива", "Динамо", "Краснодара", "Рубина" один - "Ахмата". Также в составе четыре легионера.

Состав сборной России на Евро-2020

В состав сборной России вошли три вратаря, которые представляют "Динамо", "Рубин" и "Краснодар".

1. Антон Шунин («Динамо»).

12. Юрий Дюпин («Рубин»).

16. Матвей Сафонов («Краснодар»).

В защите сборной России семь футболистов из "Зенита", ЦСКА, "Спартака", "Ахмата", а также турецкого "Антальяспора".

14. Георгий Джикия («Спартак»).

2. Марио Фернандес (ЦСКА).

3. Игорь Дивеев (ЦСКА).

18. Юрий Жирков ("Зенит").

4. Вячеслав Караваев («Зенит»).

13. Федор Кудряшов («Антальяспор»).

5. Андрей Семенов («Ахмат»).

В полузащите у Черчесова 13 игроков из "Зенита", "Локомотива", ЦСКА, "Динамо", "Спартака", "Краснодара", "Рубина", а также три легионера.

8. Дмитрий Баринов ("Локомотив")

19. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»).

26. Максим Мухин (ЦСКА).

17. Александр Головин («Монако»).

21. Даниил Фомин («Динамо»).

11. Роман Зобнин («Спартак»).

20. Алексей Ионов («Краснодар»).

23. Далер Кузяев ("Зенит").

24. Андрей Мостовой ("Зенит").

7. Магомед Оздоев («Зенит»).

25. Денис Макаров («Рубин»).

15. Алексей Миранчук («Аталанта»).

6. Денис Черышев («Валенсия»).

В сборной России три нападающих из "Зенита", ЦСКА и "Спартака".

22. Артем Дзюба («Зенит»).

10. Антон Заболотный (ЦСКА).

9. Александр Соболев («Спартак»).

Сборная России 1 июня сыграла вничью с Польшей (1:1), 5 июня команда проведёт товарищеский матч против Болгарии. На Евро-2020 команда сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

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