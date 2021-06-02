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Черчесов исключил четырёх игроков из состава сборной России на Евро-2020

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с выбором игроков на Евро-2020. В заявку вошли 26 игроков.

Черчесов исключил четырёх игроков из состава сборной России на Евро-2020

В предварительном составе находились 30 футболистов. В заявку не вошли голкипер "Зенита" Андрей Лунёв, защитники Илья Самошников ("Рубин") и Роман Евгеньев ("Динамо"), а также полузащитник "Динамо" Арсен Захарян.

УЕФА ранее разрешил увеличить заявки команд с 23 до 26 футболистов. В заявку на каждую игру можно вносить 23 игроков, из которых трое должны быть вратарями. Замены в заявке можно делать в том случае, если на это будут медицинские показания.

В сборную России вошли шесть игроков "Зенита", четыре - ЦСКА, три - "Спартака", по два - "Локомотива", "Динамо", "Краснодара", "Рубина" один - "Ахмата". Также в составе четыре легионера.

Состав сборной России на Евро-2020

В состав сборной России вошли три вратаря, которые представляют "Динамо", "Рубин" и "Краснодар".

  • 1. Антон Шунин («Динамо»).
  • 12. Юрий Дюпин («Рубин»).
  • 16. Матвей Сафонов («Краснодар»).

В защите сборной России семь футболистов из "Зенита", ЦСКА, "Спартака", "Ахмата", а также турецкого "Антальяспора".

  • 14. Георгий Джикия («Спартак»).
  • 2. Марио Фернандес (ЦСКА).
  • 3. Игорь Дивеев (ЦСКА).
  • 18. Юрий Жирков ("Зенит").
  • 4. Вячеслав Караваев («Зенит»).
  • 13. Федор Кудряшов («Антальяспор»).
  • 5. Андрей Семенов («Ахмат»).

В полузащите у Черчесова 13 игроков из "Зенита", "Локомотива", ЦСКА, "Динамо", "Спартака", "Краснодара", "Рубина", а также три легионера.

  • 8. Дмитрий Баринов ("Локомотив")
  • 19. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»).
  • 26. Максим Мухин (ЦСКА).
  • 17. Александр Головин («Монако»).
  • 21. Даниил Фомин («Динамо»).
  • 11. Роман Зобнин («Спартак»).
  • 20. Алексей Ионов («Краснодар»).
  • 23. Далер Кузяев ("Зенит").
  • 24. Андрей Мостовой ("Зенит").
  • 7. Магомед Оздоев («Зенит»).
  • 25. Денис Макаров («Рубин»).
  • 15. Алексей Миранчук («Аталанта»).
  • 6. Денис Черышев («Валенсия»).

В сборной России три нападающих из "Зенита", ЦСКА и "Спартака".

  • 22. Артем Дзюба («Зенит»).
  • 10. Антон Заболотный (ЦСКА).
  • 9. Александр Соболев («Спартак»).

Сборная России 1 июня сыграла вничью с Польшей (1:1), 5 июня команда проведёт товарищеский матч против Болгарии. На Евро-2020 команда сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). 

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Автор: Артём Пермяков
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