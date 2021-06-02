Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с выбором игроков на Евро-2020. В заявку вошли 26 игроков.
В предварительном составе находились 30 футболистов. В заявку не вошли голкипер "Зенита" Андрей Лунёв, защитники Илья Самошников ("Рубин") и Роман Евгеньев ("Динамо"), а также полузащитник "Динамо" Арсен Захарян.
УЕФА ранее разрешил увеличить заявки команд с 23 до 26 футболистов. В заявку на каждую игру можно вносить 23 игроков, из которых трое должны быть вратарями. Замены в заявке можно делать в том случае, если на это будут медицинские показания.
В сборную России вошли шесть игроков "Зенита", четыре - ЦСКА, три - "Спартака", по два - "Локомотива", "Динамо", "Краснодара", "Рубина" один - "Ахмата". Также в составе четыре легионера.
В состав сборной России вошли три вратаря, которые представляют "Динамо", "Рубин" и "Краснодар".
В защите сборной России семь футболистов из "Зенита", ЦСКА, "Спартака", "Ахмата", а также турецкого "Антальяспора".
В полузащите у Черчесова 13 игроков из "Зенита", "Локомотива", ЦСКА, "Динамо", "Спартака", "Краснодара", "Рубина", а также три легионера.
В сборной России три нападающих из "Зенита", ЦСКА и "Спартака".
Сборная России 1 июня сыграла вничью с Польшей (1:1), 5 июня команда проведёт товарищеский матч против Болгарии. На Евро-2020 команда сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).
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