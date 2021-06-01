Россияне, которые купили билеты на матч Евро-2020 между командами Дании и России в Копенгагене, не смогут попасть на игру. Датские власти отказались предоставить российским болельщикам право попасть на футбол.
В Дании отметили, что по правилам Евросоюза не могут сделать исключения для фанатов. Ситуация связана с пандемией коронавируса и ограничениями при пересечении границ.
Российская сторона осталась "очень недовольной" решением Дании. Билеты на игру купили около 2,5 тыс. россиян, сообщает РБК.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу ситуации. Ответа на данный момент не последовало.
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