Дания отказалась впускать более 2 тысяч россиян на матч Евро-2020

Россияне, которые купили билеты на матч Евро-2020 между командами Дании и России в Копенгагене, не смогут попасть на игру. Датские власти отказались предоставить российским болельщикам право попасть на футбол.

В Дании отметили, что по правилам Евросоюза не могут сделать исключения для фанатов. Ситуация связана с пандемией коронавируса и ограничениями при пересечении границ.

Российская сторона осталась "очень недовольной" решением Дании. Билеты на игру купили около 2,5 тыс. россиян, сообщает РБК.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу ситуации. Ответа на данный момент не последовало.

Матч Дания - Россия в Копенгагене состоится 21 июня. Игра станет заключительной для команд на групповом этапе. До этого обе сборные проведут игры против Бельгии и Финляндии.

Россия примет соперников в Санкт-Петербурге, Дания - в Копенгагене. Хозяин встречи между российской и датской сборными был определён ранее при помощи жеребьёвки.