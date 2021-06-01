Канада проиграла Финляндии, но сохранила шансы на плей-офф чемпионата мира

Сборная Канады проиграла Финляндии на чемпионате мира по хоккею в Риге. Встреча завершилась со счётом 2:3 в серии буллитов, что позволило канадцам набрать одно очко и сохранить шансы на выход в плей-офф.

После игры Канада - Финляндия турнирное положение в борьбе за путёвки в четвертьфинал в группе В стало таким:

3. Канада - 10 очков.

4. Казахстан - 10 очков.

5. Германия - 9 очков (игра в запасе).

6. Латвия - 9 очков (игра в запасе).

Поздно вечером в Риге состоится матч между Латвией и Германией. Если эта игра завершится в основное время, то победитель наберёт 12 очков и займёт третье место в группе. Канада в таком случае станет четвёртой, имея преимущество по личным встречам над Казахстаном.

Если игра завершится овертайме или серии буллитов, то в плей-офф выйдут Германия и Латвия, а Канада и Казахстан окажутся за бортом. По личным встречам канадцы с казахстанцами проигрывают и латвийцам, и немцам. В таком случае Канада станет пятой, Казахстан - шестым.

31 мая сборная Швеции не смогла пробиться в плей-офф турнира. Такое произошло впервые в истории чемпионатов мира.